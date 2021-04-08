وزير العمل يكشف عن حجم الأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الرعاية

2021/04/08 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن حجم الاموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية.

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وقال وزير العمل عادل الركابي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (8 نيسان 2021)، إن "عدد المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي وصل الى 561 الفاً منذ تشكيل الحكومة الحالية، بعدما كان على مدار 50 عاما يبلغ 245 الفاً، ما يعني ان نسبة الزيادة الجديدة تبلغ 100%".

واضاف، ان "حجم المبالغ المستردة من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية تبلغ 16 مليار دينار"، مشيراً الى أن "هناك مبالغ تقدر ب 43 مليار دينار كانت مدفوعة ولم تستلم من قبل مستحقيها".

واعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الأول، عن زيادة 75 الف دينار على راتب كل عائلة مشمولة بالرعاية الاجتماعية، فيما أكدت شمول 400 ألف عائلة ضمن قانون الموازنة بالرعاية.

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