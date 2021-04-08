2021/04/08 | 11:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل وإصابات وانتحار ..سلسلة جرائم في بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بوقوع سلسلة جرائم في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "شخصين مجهولين أطلقا النار على شخص ثالث يعمل ببيع العقارات، كان يقود عجلته في منطقة الحسينية، ما تسبب بإصابته".

وأضاف، أن "شقيقين أطلقا النار على شاب من مواليد 2003، يعمل عامل بناء، بسبب خلاف عائلي بينهم في مدينة الصدر، ليؤدي الحادث إلى إصابته".

وتابع المصدر، إن "طفلاً أصيب في ساقيه بإطلاق ناري في منطقة البلديات، أثناء مشاجرة حصلت بين طرفين مجهولي الهوية، استخدم فيها إطلاق النار على بعضهما بعدها فروا إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن "شاباً من مواليد 1998 أقدم على الانتحار، من خلال شنق نفسه داخل منزله في منطقة البلديات".

وأكد المصدر، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بتلك الحوادث".

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