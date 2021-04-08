العراق يطلق منصة لتسهيل حركة المسافرين بالمطارات والتسجيل إلزامي

2021/04/08 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أطلقت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع سلطة الطيران المدني منصة عراق مسافر؛ لتوفير الراحة للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى العراق والمساعدة في الحد من تقليل الانتظار على كاونترات تسجيل الدخول للطائرات.وأوضحت سلطة الطيران المدني، في …

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