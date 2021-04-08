وزير المالية: لجنة إعداد استراتيجية الموازنة تستهدف بناء وضع مالي مستقر للعراق

2021/04/08 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، مساء الأربعاء، اجتماع الجلسة الخامسة والخاص بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024م، بحضور مستشاري رئيس الوزراء ومستشار وزير المالية ووكيل وزارة التخطيط …

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