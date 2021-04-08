2021/04/08 | 11:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انقذت الشرطة المجتمعية في محافظة بابل، اليوم الخميس، فتاة تعرضت للتعنيف من محاولة الانتحار.وذكرت المديرية في بيان، ان “الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من انقاذ فتاة في ال(١٦) من عمرها من محاولة الانتحار بمحافظة بابل، بسبب تعرضها للتعنيف الجسدي والنفسي المستمر من ذويها”.واضاف ان “المجتمعية قامت بتقديم الدعم النفسي والمعنوي للفتاة محاولة إعادة تأهيلها نفسيا، فضلا عن استقدام والدها للوقوف على اسباب قيام اخوتها بتعنيفها بشكل متواصل، وبينت المجتمعية له خطورة هذه الممارسات وما قد يتولد عنها من نتائج لا تحمد عقباها”.واشار الى ان “الاب تعهد خطيا بالحفاظ على ابنته وعدم تعنيفها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة بعمر الـ16 من الانتحار في بابل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة بعمر الـ16 من الانتحار في بابل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة بعمر الـ16 من الانتحار في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).