القبض على منتحل صفة ضابط يقوم بالنصب والاحتيال في بغداد

2021/04/08 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني يوم الخميس إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" ان المتهم انتحل صفة ضابط برتبة عقيد في الجيش وقام بالاحتيال على العشرات من الأشخاص وتقاضى منهم اموالا مقابل وعوداً بالتعيين على ملاك الجيش العراقي، حيث تم الابلاغ عليه باكثر من 60 شكوى ضده ضمن منطقة الزعفرانية.

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