ثلاثة قتلى من مجموعات موالية لإيران في القصف الإسرائيلي قرب دمشق 

2021/04/08 | 11:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الجوي السوري يرد على قصف إسرائيلي جنوب دمشق ليل 20 تموز/يوليو 2020 © ا ف ب/ارشيف ستر بيروت (أ ف ب) – قتل ثلاثة مقاتلين من مجموعات موالية لإيران وداعمة للنظام في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليل الأربعاء الخميس مواقع عسكرية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح الخميس.[…]

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