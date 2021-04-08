الصحة تعزو تسجيل رقم غير مسبوق بإصابات كورونا إلى التراخي بتطبيق التعليمات والسلالة الجديدة

2021/04/08 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عزت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (8 نيسان 2021)، تسجيل رقم غير مسبوق لإصابات كورونا في العراق، إلى التراخي بتطبيق الإجراءات الوقائية، والسلالة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في تصريح وزعه على وسائل إعلام، تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق سجل خلال اليومين الماضيين أرقاماً غير مسبوقة، وهذا يعد تطوراً خطيراً".

يتبع .



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