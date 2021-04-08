مصرع شخص بانفجار لغم في قضاء الفاو جنوب البصرة

2021/04/08 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الخميس (8 نيسان 2021)، بانفجار لغم حربي في قضاء الفاو جنوب المحافظة، أدى إلى مصرع مواطن.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مواطناً مدنياً لقيَ مصرعه نتيجة انفجار لغم حربي يعود لمخلفات الحرب العراقية الإيرانية".

وأدت الألغام الحربية المزروعة خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، إلى مصرع العديد من المدنيين، حين دخولهم إلى تلك المناطق.

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