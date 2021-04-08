محافظ ذي قار يكشف عن خطته لمعالجة الازمات الطارئة.. ماذا عن المغيبين ؟

2021/04/08 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد محافظ ذي قار الجديد احمد الخفاجي، الخميس، وجود خطة لمعالجة الازمات الطارئة، لا سيما فيما يخص شح المياه والارتقاء بواقع المدينة الخدمي وتجميلها عبر خطط عاجلة.

واضاف الخفاجي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية (8 نيسان 2021)، انه "سيتم تشكيل غرفة عمليات للكهرباء اليوم من المختصين وستكون منعقدة على مدار 24 ساعة لمعالجة ازمات الكهرباء".

واشار الى ان "المشاريع متوسطة المدى سترى النور قريبا ولدينا خطة استراتيجية بعيدة وتم تخصيص الاموال لها هذه السنة وسيتم ترجمتها على شكل مشاريع تغطي حاجة المواطن في جميع مدن ذي قار".

وعن ملف المغيبين والمختطفين، قال الخفاجي انه "سيتم اعادة التحقيق ودراسة ملفات القضايا المتعلقة بهم وسنعيد دراسة ما تم التوصل اليه في الفترة السابقة وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في بغداد وسنعمل على اعادتهم سالمين لعوائلهم".

وحول ازمة قضاء الرفاعي، أكد المحافظ انه "سيزور المدينة ويصل الى صيغة حل مرضية مع الاهالي لاختيار قائمقام يرعى مصالح الجميع".

وبشان طبيعة المجلس الاستشاري، اوضح الخفاجي ان "المجلس عبارة عن هيئة شكلت من قبل رئاسة الوزراء عملها الاشراف على عمل المحافظ ومراقبة ادائه وتقديم الاستشارة له لمعالجة الازمات العالقة وتقديم مقترحات للمشاريع".

واكد ان "اختيار الاشخاص تم عبر الفريق الوزاري التابع لمجلس الوزراء".

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