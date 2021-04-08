2021/04/08 | 11:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت فرقة الرد السريع، اليوم الخميس، عن اعتقال 20 شخصاً شاركوا بنزاع عشائري في محافظة ميسان.وذكرت الفرقة في بيان، إن “الافواج الأول والرابع / لواء الرابع، وفوج الاستطلاع وبالتعاون مع قيادة شرطة محافظة ميسان نفذت عملية أمنية في منطقة الميمونة بمحافظة ميسان اعتقلت خلالها 20 مشتبها به بسبب نزاع عشائري”، مبينا أنه “تم تسليمهم الى جهة الطلب”.وتشهد محافظات جنوبي ووسط العراق بشكل شبه يومي نزاعات عشائرية مسلحة يروح ضحيتها العشرات ، فيما تعمل القوات الامنية على التدخل لفضها واعتقال المسببين باندلاعها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 20 شخصاً شاركوا بنزاع عشائري في ميسان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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