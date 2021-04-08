2021/04/08 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية :" ان حل مجلس النواب اصبح مشروطا باجراء الانتخابات المقبلة في موعدهـا المحدد خلال شهر تشرين الاول المقبل ".وذكرت عضو اللجنة النائبة الماس فاضل ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " المضي باجراءات حل البرلمان مرهون بالاتفاق على اجراء الانتخابات المقبلة في موعدهـا المحدد في العاشر من تشرين الاول المقبل ".واضافت ان " عدم اجراء الانتخابات او ان الحكومة لا تتمكن من اجرائها ، يعني عمليا ان مجلس النواب لن يستطيع حل نفسه لتبقى الحكومة دون سلطة البرلمان "، مبينا ان " مجلس النواب سيمضي بحل نفسه مع اكتمال الاستعدادات الفنية والتحضيرات اللوجستية للانتخابات المقبلة ، وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية ، لان البرلمان سيحل نفسه تلقائيـا قبل الانتخابات ".وصوت مجلس النواب، في جلسته مساء الاربعاء الماضي، على حل البرلمان في 7 تشرين الاول 2021 ،على ان تجرى الانتخابات في موعدها في العاشر من تشرين الاول ٢٠٢١.واعلن قادة ورؤساء الكتل السياسية ، يوم السبت الماضي ، عن تقديم طلب رسمي ، مرفقا بتواقيع 172 نائباً لحل مجلس النواب قبل يوم واحد من موعد اجراء الانتخابات ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونيـة النيابيـة لـ/ نينا / : مجلس النواب لن يحـل نفسـه دون اجراء الانتخابات في موعدهـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونيـة النيابيـة لـ/ نينا / : مجلس النواب لن يحـل نفسـه دون اجراء الانتخابات في موعدهـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).