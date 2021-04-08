تركيا: السجن مدى الحياة بحقّ 22 عسكريا سابقا بقضيّة محاولة الانقلاب

2021/04/08 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت السلطات التركية، اليوم الأربعاء،

بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا،

بعد إدانتهم بلعب دور أساسي في محاولة

الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس، رجب

طيب إردوغان والتي تبعتها عمليات تطهير

واسعة ف

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