ماذا تأكل قبل وبعد لقاح كورونا للتخفيف من الأعراض؟

2021/04/08 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض

جانبية متفاوتة بعد الحصول على لقاح

فيروس كورونا، ويمكن لبعض الأطعمة أن

تساعد على التخفيف من هذه الأعراض.

ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية للقاحات

الشعور بالألم والاحمرار

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