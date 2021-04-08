شرطة كربلاء تنفي وجود متظاهر مسجون من محافظة ذي قار

2021/04/08 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة

والمنشآت، الخميس، وجود متظاهر مسجون

من محافظة ذي قار.

وقالت المديرية في بيان حصلت وكالة نون

عليه إنها "تنفي ما تم نشره على عدد من

مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع

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