الكاظمي: ‏نتائج الجولة الثالثة بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي

2021/04/08 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد هو الطريق لحسم الأزمات.

واضاف الكاظمي في تغريدة على تويتر ان نتائج الجولة الثالثة من الحوار بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وتجسد إنجازا جديرا في السلام .واشار الكاظمي الى ان الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات بعيدا عن الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات.

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