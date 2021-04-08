بدء اجتماع رئاسة اقليم كوردستان والقوى السياسية

2021/04/08 | 11:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ في العاصمة اربيل صباح اليوم الخميس اجتماع بين رئيس اقليم كوردستان وقادة الاحزاب والقوى السياسية الكوردستانية.

ويشارك في الاجتماع بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني والذي وصل الى مبنى رئاسة الاقليم في اربيل في وقت سابق من صباح اليوم.

PUKmedia / خاص

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