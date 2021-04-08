بافل طالباني: ماضون على نهج المناضل والمفكر ابراهيم احمد

2021/04/08 | 11:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الخميس 8 نيسان، مرور الذكرى الـ 21 على رحيل المفكر والمناضل والسياسي الكبير ابراهيم احمد، بهذه المناسبة الاليمة وجه بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بلاغا، اكد فيه المضي على نهج السياسي الكبير ابراهيم احمد.

وجاء في نص البلاغ:

الاستاذ ابراهيم احمد كأحد رموز السياسية، الوطنية، الثقافية، الصحافية الكوردستانية في القرن المنصرم.



كان سياسيا متقد الفكر بعيد النظر، صاحب قلم ممتلىء بالمعنويات، مثقفا متجددا لشعبنا.



عاش من اجل كوردستان ورفعة شعبها.

كان الاستاذ ابراهيم احمد في حياته السياسية مؤمنا بالفكر القومي والتجدد.



وذلك جعله اثناء انتخابه سكرتيرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان يضع اساسا جديدا للحزبية، بتقديم روحية جديدة للحركة السياسية والنضال الكوردايتي.



تلك الروحية القومية والوطنية للاستاذ ابراهيم احمد اصبحت عاملا لسياسة الحزب الديمقراطي الكوردساني وجعلت جماهير شعب كوردستان ترحب به وبجهود الاستاذ ابراهيم احمد، وينظرون اليه كقائد قومي ووطني، يجمع الافكار المختلفة، زارعا بذرة وطنية في تنظيمات الحزب وقلوب جماهير كوردستان وجعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزبا كبير ومؤثرا في كوردستان.

واليوم، اذ نستذكر هذا القائد الوطني الكبير، نحن بحاجة، اكثر من اي وقت مضى الى النضال والفكر الوطني المتجدد للاستاذ ابراهيم احمد، في السياسة والادارة، نحن بحاجة، الى امكانيته اللا محدودة، ورؤيته وثقافته الواسعة لتنظيم القوى والقدرات لتطوير الثقافة بجميع مجالات الحياة.

نجدد العهد، اننا سنسير على خطى الاستاذ ابراهيم احمد بأمانة، نمضى على طريقه، نستلهم من دروسه النور ليضئ حياتنا

PUKmedia ترجمة

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