كاظم الركابي الشاعر الذي مات حزناً ..! - أمير أمين

2021/04/08 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين تمر هذه الايام ذكرى مرور عقدين من الزمن على رحيل الشاعر الشعبي إبن الناصرية والعراق , كاظم الركابي حيث أنه فارق الحياة في إحدى مستشفيات بغداد في يوم الخميس المصادف 26 نيسان عام 2001 وهو في أوج عطاءه الادبي والشعري خصوصاً, وكان الشاعر من شبابها المعروفين في المجال الرياضي حيث أنه كان يتدرب على الملاكمة وكمال الاجسام في نواديها الرياضية بسبب بنيته من ناحية أنه كان طويل القامة ومفتول العضلات وفي ن ......





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