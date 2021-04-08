الثورة المُضادة في المَجَر عام 1956- خطاباتها وأسلحتها (6) - مالك ابوعليا

2021/04/08 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب الموضوع: الشيوعي الهنغاري يانوش بيريتشالفصل السادس: القمع المُسلّح للثورة المضادة بمساعدة القوات السوفييتيةفي الأيام الأولى من شهر تشرين الثاني عام 1956 واجهت الاشتراكية أزمةً عميقةً في هنغاريا.



لم تعد قوى الثورة المَضادة التي تُريد استعادة الرأسمالية تهتم باخفاء مصالحها الحقيقية.



سعوا علانيةً الى استلام زمام السلطة.



نظّمَ مُمثلوا الجماعات المسلحة المُعادية للثورة قوات مسلحة م ......





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