عودة إلى مؤسسة اللاجئين NRWA... هامشان حدثيان - غسان صابور

2021/04/08 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور عـودة إلى مؤسسة اللاجئين UNRWA...هــامــشــان حــدثــيــان...هذه المؤسسة الإنسانية التابعة لجمعية الأمم المتحدة, والتي تهتم اجتماعيا وإنسانيا..



وخاصة ماديا..



بالخمسة ونصف مليون لاجئ فلسطيني...



والمسؤول السويسري الذي كان مستشارها ومسؤولها الأممي Pierre Krahenbuhl...



وكيف اضطرته دولة إسرائيل والإدارة الترامبية بعد أن ألغت مساهمتها المادية الأمريكية ـ الأممية..



لأن هذا المسؤول الأممي السويسر ......





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