تعليق غامض من سان جيرمان يمهد لعودة نيمار لبرشلونة

2021/04/08 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن الخطوة المقبلة التي سيتخذها النادي بشأن تجديد عقود نجمي الفريق نيمار ومبابي.

وكانت بعض التقارير، قد أكدت أن نيمار الذي كان ينوي التجديد حتى عام 2026، جمد المفاوضات أملا في العودة لبرشلونة للعب مع ميسي مجددا.

وقال ليوناردو، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، عن التجديد لمبابي ونيمار: "سنتحدث قريبا عن أشياء ملموسة".

وواصل بقوله: "يسعدنا التحدث عن العقود، لكننا نريد فقط التركيز على مواجهة بايرن ميونخ في الإياب".

وأوضح: "سنصل إلى نتيجة في وقت ضئيل، لكن الشيء المهم هو التركيز على دوري الأبطال".

وعلق تقارير الاهتمام بدوناروما حارس ميلان: "نحن في دوري الأبطال، ولسنا في سوق الانتقالات".

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