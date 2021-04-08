الصحة العالمية تحذر من تهديد يمهد لارتفاع وفيات كورونا في العراق

2021/04/08 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس (8 نيسان 2021)، من تهديد يمهد لارتفاع وفيات كورونا في العراق، بسبب تزايد أعداد الإصابات.

وقال ممثل المنظمة في العراق احمد زويتن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق يشهد ارتفاعاً حاداً بعدد الإصابات بكورونا إذ وصل الى أكثر من 800 ألف وهذه الأعداد كبيرة جداً".

وأضاف، أنه "تخفيض اعداد الاصابات ممكن من خلال التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس".

وأوضح زويتن ان "وزارة الصحة منذ بدء تفشي الفيروس لم تقصّر في واجبها وعملت جنباً الى جنب مع منظمة الصحة العالمية، وتمت الاستجابة لاعداد كبيرة من المواطنين المصابين في المستشفيات، كما انها تعاقدت مع العديد من الشركات لتوريد اللقاحات".

وأشار الى أن "اللقاح حالياً متوفر في العراق، حيث كانت الدفعة الاولى تبلغ 50 ألف جرعة، والثانية 336 الفا"، مؤكداَ ان "ملايين الجرعات ستصل الى العراق بالأيام المقبلة".

وتابع ممثل الصحة العالمية انه "لا يمكن ان تكون هنالك فرق جوالة للقاحات، لان المواطن عندما يتلقى اللقاح يجب ان يكون تحت الرقابة لمدة 20 الى 30 دقيقة قبل ذهابه الى المنزل"، مبيناً أن "اللقاحات يجب ان توزع على 666 مرفقاً طبياً مخصصاً لهذا الغرض".

واكد انه "في حال استمرار معدل الاصابات في الارتفاع فسيكون هنالك المزيد من الوفيات وهذا ما يهدد المراكز الصحية في استيعاب الاعداد الجديدة".

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