تقرير: تويتر حاولت شراء تطبيق كلوب هاوس بـ4 مليارات دولار

2021/04/08 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم، إن شركة تويتر أجرت محادثات للاستحواذ على تطبيق كلوب هاوس، بمبلغ يقارب 4 مليارات دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات: ”توقفت لسبب غير واضح، وأن الشركة المالكة لكلوب هاوس، تجري الآن اتصالات لجمع تمويل من المستثمرين، تبلغ قيمته 4 مليارات دولار أو يزيد“.

ويبلغ عمر كلوب هاوس بالكاد عاما واحدا، لكنه استقطب أكبر الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود.



وسرعان ما لجأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي، للعمل على إصداراتها الخاصة من كلوب هاوس، بما في ذلك تويتر.

ويقوم فيسبوك بخطوات مشابهة أيضا، وكذلك لينكد إن وسلاك تكنولوجيز التابعان لشركة مايكروسوفت.

وارتفعت أسهم تويتر بنحو 3 في المئة، يوم امس الأربعاء؛ ما رفع القيمة السوقية للشركة الى 55.1 مليار دولار.

وأطلق تويتر منافس كلوب هاوس (سبيسز)، أواخر عام 2020، إلا أنه لا يزال في المرحلة التجريبية، ولا يمكن لجميع المستخدمين إنشاء، أو استضافة مناقشات عامة عليه.

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