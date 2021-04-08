2021/04/08 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على مجموعة "إرهابية" عبرت الحدود السورية باتجاه الموصل.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من فوج استخبارات الفرقة 16 في الموصل تمكنت من القاء القبض على مجموعة ارهابية يستقلون عجلة نوع سكانيا قلاب قامت بعبور الحدود السورية بأتجاه محافظة الموصل في الجانب الايمن قرب مستشفى الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مجموعة إرهابية قادمة من سوريا حاولت التسلل للموصل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مجموعة إرهابية قادمة من سوريا حاولت التسلل للموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).