القبض على متهم بالإرهاب واثنين بتجارة المخدرات في بابل

2021/04/08 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على متهم مطلوب للقضاء بتهم الإرهاب واثنين بتجارة المخدرات في محافظة بابل.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة عن مروره بسيطرة الشهيد العقيد خليل بالمحافظة، أذ بعد التدقيق والتفتيش تبين أن المتهم مطلوب في قوائم المطلوبين للأمن الوطني والاستخبارات والتسجيل الجنائي، وسُلم إلى الجهات المختصة".

واضاف البيان ان "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من إلقاء القبض على اثنينمن المتهمين يتاجران بالمواد المخدرة أثناء محاولتهما عبور سيطرة الشهداء، وكان بحوزتهما كمية من مادة الكريستال وأدوات تستخدم للتعاطي، وتم التعامل معهما قانونياً وتسليمهما إلى الجهات المختصة".

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