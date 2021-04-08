2021/04/08 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت مفارز قسم مكافحة الإجرام في كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، القبض على أربعة متهمين مطلوبين للقضاء بجرائم جنائية مختلفة في المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا وتوقيفهم وفق المواد (٤٤٦ - ٤٤٣ - ٢٤٨- ٢٣٠) من قانون العقوبات العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: القبض على مطلوبين للقضاء في كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: القبض على مطلوبين للقضاء في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).