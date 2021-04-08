مفوضية الانتخابات تحدد موعد عقد مؤتمر مع الأحزاب والكيانات السياسية

2021/04/08 | 12:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، الثلاثاء المقبل موعداً لعقد مؤتمر مع الأحزاب والكيانات السياسية، فيما كشفت أعداد الأحزاب السياسية التي تم منحها إجازة تأسيس.وذكرت المفوضية في بيان، أنه “ارتباطاً بالمواعيد النهائية التي أعلنت عنها مفوّضية الانتخابات، وهي إن فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/5/2021, وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021، وإن موعد إجراء الانتخابات في١٠/١٠/٢٠٢١ حتمي ومُلزم لا يمكن تغييره من الناحية القانونية، تواصل المفوّضية ضمن عملها الدوري على امتداد مكاتبها في العراق عملية تحديث سجل الناخبين بايومتريًا”.وأضافت أن “عدد الناخبين المحدّثين لبياناتهم بلغوا (1.362.255) ناخبًا من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (23.738) ناخبًا، […]

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