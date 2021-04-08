العامري والعبادي والحكيم يصدرون بيانا مشتركا حول نتائج الحوار العراقي – الاميركي

2021/04/08 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن كل من رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، عن ترحيبهم بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية، داعين الحكومة الى التعامل بجدية مع مخرجات الحوار.

وجاءت هذه التصريحات في بيان مشترك تلقى NRT عربية نسخة منه (8 نيسان 2021)، حيث قال ائتلاف النصر انه "يرحب بمخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي، بما يتصل بتوصيف وتنظيم وجود القوات الأميركية، واقتصارها على المهام التدريبية والإستشارية، ويدعو إلى إنجاز الاتفاق الفني لجدولة خروج القوات القتالية وفق الرؤية والحاجة التي تقدّرها المؤسسات العراقية المختصة".

وأكد النصر "دعمه للسياسات والمواقف الحكومية والوطنية المتصلة بحفظ وتعزيز المصالح والسيادة العراقية تجاه الدول كافة" لافتا الى ان "فقضايا الوحدة والمصالح والسيادة الوطنية كل لا يتجزأ في تعامل العراق مع جميع الدول دونما استثناء".

من جهته، وجه هادي العامري رسالة للوفد المفاوض للحوار الاستراتيجي الامريكي "يثمن فيها الجهود المخلصة للوفد المفاوض والنتائج الايجابية والتي تمرر الطريق لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة وانهاء الوجود الامريكي في العراق والسيطرة على القواعد العسكرية من قبل القوات الامنية العراقية".

وقال "ما تم اليوم خطوة بالاتجاه الصحيح ونامل ان تتحق الخطوات الاخرى من قبل اللجنة الفنية التي ستضع جداول زمنية واضحة لتحقيق ذلك".

واشار عمار الحكيم الى ان "ما تمخض عن جولة الحوار الاستراتيجي الإيجابية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية أمر يبعث على السرور ويدل على رصانة وحرفية ومهنية ووطنية الوفد العراقي المفاوض في رسم معالم العلاقة المستقبلية بين البلدين".

ودعا الثلاثي الحكومة العراقية "على ضرورة الجدية في متابعة مخرجات الحوار في مختلف المجالات لاسيما الأمنية منها بما ينهي وجود القوات القتالية في العراق و يفتح آفاق التعاون في المجالات المدنية".

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