ارتفاع ملحوظ بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2021/04/08 | 12:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شهدت أسعار صرف الدولار، الخميس، ارتفاعا ملحوظا في البورصة الرئيسة والاوساق المحلية بالعاصمة بغداد.

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