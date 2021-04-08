2021/04/08 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يفصح عن سبب فرض الحظر الجزئي في إقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/08 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يفصح عن سبب فرض الحظر الجزئي في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يفصح عن سبب فرض الحظر الجزئي في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).