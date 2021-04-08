الدفاع البريطانية: طائراتنا الحربية نفذت عدة غارات جوية في جبال مخمور

2021/04/08 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان طائراتها الحربية نفذت عدة غارات جوية استهدفت معاقل تنظيم داعش في جبال مخمور جنوب أربيل خلال شهر آذار الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ان ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي نفذت تلك الضربات في إطار عملية منسقة مع القوات المشتركة العراقية استغرقت عشرة أيام، وذلك بعد التأكد من تمركز عناصر داعش في كهوف بجبال مخمور.

ونقل بيان عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس القول ان القوات البريطانية تعمل إلى جانب العراقيين وقوات التحالف لمحاربة معاقل داعش في مناطق متفرقة من العراق.

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