2021/04/08 | 12:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة كبيرة لصدام حسين في مجلس عزاء قاض حاكمه (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/08 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة كبيرة لصدام حسين في مجلس عزاء قاض حاكمه (صورة)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة كبيرة لصدام حسين في مجلس عزاء قاض حاكمه (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).