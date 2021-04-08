رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعـة

2021/04/08 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة ، التاسع من شهر نيسان الحالي ، كما اعلنتها وزارة النقل ./انتهى5

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