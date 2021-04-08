مفوضية الانتخابات : مؤتمر مع الاحزاب والكيانات السياسية يوم الثلاثاء المقبل

2021/04/08 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها تستعد لعقد مؤتمر مع الاحزاب والكيانات السياسية، صباح الثلاثاء المقبل ، في قاعة المحكمة الاتحادية ببغداد.وقالت المفوضية في بيان صحفي :" ان المؤتمر سيناقش عدة محاور، محور للمرشحين الافراد، وآخر للاحزاب، ومحور ثالث يتعلق باجراءات الاقتراع العام والخاص "./ انتهى7

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