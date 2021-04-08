روسيا تسجل 8672 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/08 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الخامس على التوالي تحت عتبة التسعة آلاف.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 8672 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8294 إصابة أمس)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة […]

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