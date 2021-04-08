الانتخابات وتحديات المرحلة القادمة .

2021/04/08 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حسن الساعدي

منذ تولي حكومة السيد الكاظمي في نيسان

الماضي ، بعد سقوط حكومة السيد عبد

المهدي على اثر التظاهرات العارمة التي

اجتاحت المدن العراقية خصوصاً الجنوبية

منها ، والبلاد تعيش حالة من الفورا

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