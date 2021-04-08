شاهد :صورة لصدام حسين في مدخل ارضية مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه

2021/04/08 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

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صورة كبيرة للرئيس المخلوع صدام حسين

موضوعة على أرضية مدخل مجلس عزاء اقيم

للقاضي محمد العريبي ليمر من فوقها

المقبلين إلى العزاء.

وأقيم مجلس العزاء في مسجد الزوية وس

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