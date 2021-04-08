المفوضية تمنح إجازة تأسيس لـ 250 حزبا

2021/04/08 | 12:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الخميس، عن استعدادها لعقد مؤتمر مع الأحزاب والكيانات السياسية،لافتة الى انها منحت اجازة تأسيس 250 حزبا

وذكرت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " ارتباطاً بالمواعيد النهائية التي أعلنت عنها مفوّضية الانتخابات، وهي إن فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/5/2021، وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021، وإن موعد إجراء الانتخابات في10/10/2021 حتمي ومُلزم لا يمكن تغييره من الناحية القانونية، تواصل المفوّضية ضمن عملها الدوري على امتداد مكاتبها في العراق عملية تحديث سجل الناخبين بايومتريًا، إذ بلغ عدد الناخبين المحدّثين لبياناتهم (1.362.255) ناخبًا من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (23.738) ناخبًا، وبهذا يصبح عدد المسجّلين بايومتريًا (15.897.612) ناخبًا، كما قامت لجنة الاستلام والفحص في المفوضية بعملية فحص الوجبة السادسة من بطاقات الناخب البايومترية البالغ عددها ( 736،906) بطاقة المرسلة من شركة (اندرا) الإسبانية المكلّفة بطباعة البطاقات البايومترية ورزمها ونقلها؛ بغية التأكد من سلامتها، ومن ثَمّ وزِّعت على مكاتب المحافظات الانتخابية كافة.



وقد بلغ عدد البطاقات البايومترية الموزّعة على الناخبين ( 13.449.075) بطاقة بايومترية".

واضافت: وعلى صعيد متّصل، تستمرّ مفوّضية الانتخابات بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، إذ جرى منح إجازة تأسيس لـ ( 250) حزبًا سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (65) طلبًا، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت الرغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (110) حزبًا، كما أبدت ( 8) تحالفات رغبتها في المشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (30) تحالفًا سياسيًّا مصدّقًا عليه، و (11) تحالفًا قيد التسجيل.



وأما ما يتعلّق بالمرشّحين الأفراد، فقد بلغ عددهم (٢٨٨) مرشحًا، من ضمنهم ( 5) مرشّحين من المكون الأيزيدي، و( 5) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و(7) مرشحين من المكون الكورد الفيلي، بما فيهم (٤٩) مرشحًا من الأحزاب السياسية، و(4) مرشحين من التحالفات السياسية.

ومن جانب ثان، وفي إطار التحضيرات ليوم الاقتراع في يوم 10/10/2021، صدّق مجلس المفوضين على المواصفات الفنية للاستمارات والمطبوعات غير الحسّاسة الخاصة بمراكز الاقتراع ومحطاته للاقتراع العامّ والخاصّ التي لا يمكن استخدامها للتأثير في الانتخابات.

وفي سياق التواصل مع أطراف العملية الانتخابية، فإن المفوضية تستعد لعقد مؤتمر مع الأحزاب والكيانات السياسية، يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 صباحاً (13 نيسان 2021) على قاعة المحكمة الاتحادية ببغداد، إذ ستكون هناك عدة محاور، محور للمرشحين الأفراد، وثانٍ للأحزاب، ومحور ثالث يتعلق بإجراءات الاقتراع العام والخاص.

واكدت انه من منطلق حرص من مفوضية الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها، وتنفيذًا لموادّ قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، أولت المفوضية اهتمامًا كبيرًا وبحثًا طويلًا بملف الشركة الفاحصة لما له من ارتباط وثيق بسلامة الإجراءات الفنية والإلكترونية المتعلّقة بأجهزة تسريع النتائج والأجهزة الملحقة بها والوسط الناقل، فقد قرّر مجلس المفوضين تكليف لجنة الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2019 باستئناف التفاوض مع الشركة الموصى بها من الأمم المتّحدة، وهي الشركة الألمانية (HENSOLDI) استنادًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بعد إلغاء إحالة المناقصة إلى شركة (PWC).

PUKmedia عن اعلام المفوضية

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