لجنة العمل تتحدث عن عصابات تسيطر على

2021/04/08 | 12:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، إن عصابات ومافيات تسيطر على ظاهرة التسول في بغداد والمحافظات.

وقال عضو اللجنة النائب ستار العتابي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "ظاهرة التسول مشخصة لدى وزارة الداخلية"، مبينًا أن "هناك عصابات ومافيات تسيطر على الحالة وقد انتشرت بشكل كبير في جميع أزقة بغداد والمحافظات مستغلين العوز".

وتابع أن "بعض الأسر التي دخلت بشكل غير قانوني إلى العراق استغلت من تلك العصابات"، موضحًا أن "هذه العصابات تسيطر على بعض المناطق ولا تسمح بدخول أشخاص آخرين".

ولفت العتابي إلى أن "هذا الملف من أولويات وزارة الداخلية من خلال جمع هذه الأفراد والتعرف على هوياتهم وخلفياتهم".

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