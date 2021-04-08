تبادل رفات 68 جندياً بين العراق و إيران (صور)

2021/04/08 | 12:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تبادل العراق، اليوم الخميس، مع إيران رفات 68 جندياً فقدوا خلال حرب الثمانينات.

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وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 نيسان 2021)، انه "تحت إشراف اللجنة، تبادل اليوم العراق وإيران رسمياً رفات 68 جندياً فُقدوا خلال النزاع المسلح الدولي بين عامي 1980-198".

واضاف البيان "أُعيد رفات 5 عراقيين و 63 إيرانياً إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوب العراق.



ووقع ممثلوا السلطات العراقية والإيرانية وكذلك اللجنة الدولية على شهادة تسليم".

وتابع البيان "لقد مرت أكثر من 30 عامًا على انتهاء النزاع وما زالت آلاف العائلات من الجانبين تجهل مصير أحبائها، ستواصل اللجنة الدولية دعم البلدين في تقديم إجابات لأسر أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين".

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