للشهر العاشر على التوالي.. مؤشر أسعار الغذاء العالمية إلى ارتفاع

2021/04/08 | 12:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في مارس الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2014.

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