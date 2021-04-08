قفزة جديدة بإصابات كورونا في إيران ترفع العدد الكلي إلى أكثر من مليونين

2021/04/08 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت إيران قفزة جديدة بإصابات كورونا، رفعت العدد الكلي للإصابات المسجلة منذ ظهور الجائحة، إلى أكثر من مليوني إصابة.

وقالت الصحة الإيرانية في استعراض عدد الإصابات اليومية، إنها شخصت خلال الساعات الـ 24 الماضية 22.586 إصابة بكورونا، فيما سجلت 185 حالة وفاة.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادت لاري، إن "مجمل الاصابات بفيروس كورونا ارتفعت ليصل الى 2.006.934 إصابة، ويكون منها 4.221 شخصا في حالة حرجة".

وأضافت، أن "حالات الوفيات ارتفعت منذ تفشي الوباء في البلاد الى 63.884"، مشيرة الى " 1.684.570 شخصا تماثلوا للشفاء التام من هذا الفايروس في عموم مناطق البلاد".

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