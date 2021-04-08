2021/04/08 | 12:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس، مع وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، إجراءات القضاء في دعم جهود غلق مخيمات النازحين.وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان وجابرو يبحثان اجراءات القضاء بدعم جهود غلق مخيمات النازحين المركز الخبري الوطني.

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