ميسان.. القبض على متهم بالإرهاب وآخر بتجارة المواد المخدرة

2021/04/08 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على متهم بالارهاب وآخر بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز خلية الصقور الاستخباراتية في ميسان وبإسناد قوة امنية من فوج ميسان التكتيكي تمكنت من القبض على متهم وفق المادة (٤ إرهاب) مطلوب لمحكمة استئناف الرصافة في بغداد".

واضافت انه "تم ايضا القبض على متهم آخر بجريمة توزيع وتعاطي المواد المخدرة بعد ورود معلومات دقيقة ومتابعة من قبل استخبارات المحافظة، حيث اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اصولياً".

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