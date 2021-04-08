نائب: الحكومة تعمل على ابقاء القوات الاجنبية بصفة جديدة!

2021/04/08 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب طه الدفاعي، الخميس، ان الحكومة والشعب يرفضان بقاء القوات الاجنبية المقاتلة داخل الاراضي العراقية، مبينا ان الحكومة مع تحويل القوات الاجنبية لقوات تدريب واستشارة فقط.

وقال الدفاعي لـ NRT عربية (8 نيسان 2021) ان "الحوار الاستراتيجي مستمر بين الطرفين ويجب عدم تجاهل قرار مجلس النواب الداعي الى خروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية".

وأضاف الدفاعي ان "الشعب العراقي والحكومة ترفضان كل قوة قتالية اجنبية على أراضيها لذلك المفاوضات مستمرة"، متحدثا عن "وجود محاولات من قبل الحكومة الى تحويل القوات الاجنبية المتواجدة في العراق الى قوات تدريب واستشارة فقط".

وتابع "نتامل نتائج تكون لمصلحة الطرفين وترضي الجميع وتتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة سواء الامنية او الاقتصادية بدلا من التدخل والتواجد الامريكي".

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