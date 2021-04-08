2021/04/08 | 12:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أوقفت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ، بعد طرده في مواجهة ليل الأخيرة في الدوري الأسبوع الماضي.وحصل نيمار على إنذارين في المباراة التي خسرها سان جيرمان بهدف وحيد، الأول بعدما وضع يده على وجه بنجامان أندريه والثاني لدفعه البرتغالي تياغو دجالو.وبطرد نيمار، خسر سان جيرمان فرصة الانفراد بصدارة الدوري التي خسرها لصالح الفريق الشمالي بفارق ثلاث نقاط بعد المرحلة الحادية والثلاثين.واستمرت المشاجرة بين نيمار ودجالو في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، في مشاهد ظهرت على الشبكة الناقلة “كانال بلوس”.كما حصل مدافع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيقاف نيمار مباراتين في الدوري الفرنسي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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