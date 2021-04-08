2021/04/08 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم الخميس، عن خطته لإدارة المحافظة.وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، “ستبدأ اليوم صفحة جديدة في تاريخ المحافظة، صفحة يسودها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي يكشف عن خطته لإدارة ذي قار المركز الخبري الوطني.

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