طائرة مساعدات طبية وغذائية اماراتية تصل الى مطار دمشق الدولي

2021/04/08 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، طائرة مساعدات طبية وغذائية مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى سوريا ، لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء كورونا.وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، "ان الطائرة محملة بالمساعدات الغذائية، وتجهيزات طبية خاصة بالتصدي لوباء كورونا."وأرسلت الإمارات، في أوقات سابقة، طائرات تحمل مساعدات لسوريا، خاصة بعد تفشي وباء كورونا "كوفيد 19" ./انتهى2

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