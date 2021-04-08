العراق يحبط محاولة تسلل إرهابيين من سوريا إلى البلاد

2021/04/08 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم

الخيمس، محاولة تسلل لمجموعة إرهابية

من سوريا إلى العراق، وذكرت خلية

الإعلام الأمنى العراقى، فى بيان

أوردته الوكالة الوطنية العراقية

للأنباء "نينا"، أن قوة من فوج اس

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